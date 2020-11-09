В Бобруйске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве

Около часа ночи 4 ноября в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожного полотна обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Эксперты установили, что 35-летний местный житель скончался от многочисленных телесных повреждений: травм головы, грудной клетки, переломов.

️Уже на следующий день сотрудники уголовного розыска установили и при поддержке ОМОНа задержали ранее судимого 27-летнего жителя Глусского района и 18-летнего бобруйчанина. Оба неработающие.

Предварительно установлено, что причиной жестокой расправы стали старые конфликты и обиды.

️Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и признали их подозреваемыми в убийстве. Задержанные водворены в ИВС.

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