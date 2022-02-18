В Бобруйске задержаны два наркокурьера: изъято более 500 грамм альфа-PVP
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Пресекая работу виртуального магазина по распространению запрещенных веществ, областной наркоконтроль вычислил жителей Бобруйска 21 и 22 лет.
Накануне молодые люди забрали из тайника крупную партию «товара» и намеревались разложить его в Могилеве. В арендованном автомобиле и по месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили 570 г особо опасного психотропного вещества.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
УВД Могилевского облисполкома
Владимира Синкевича
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