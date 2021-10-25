В Бобруйске задержаны 5 работников наркомаркета с крупной партией товара

В Бобруйске задержаны пять работников наркомаркета с крупной партией товара, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Дилеров вычислили оперативники могилевского и бобруйского наркоконтроля. Оптовиков интернет-магазина наркотиков задержали 20 октября в Бобруйске. У 19-летнего рабочего птицефабрики и 24-летнего безработного обнаружено более 1 кг альфа-PVP.

"Молодые люди получали крупные партии "химии", фасовали товар и раскладывали по тайникам возле райцентра, - отметила сотрудница отдела информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Юлия Холомеева. - Они работали около двух месяцев, иногда употребляли товар и сами".

Через несколько часов милиционеры задержали еще троих курьеров из Могилевского и Быховского районов, которые должны были забрать закладки, зашифрованные задержанными коллегами. У мужчин (в возрасте от 29 до 34 лет) нашли более 45 г мефедрона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.