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Происшествия

В Бобруйске задержана женщина-курьер телефонных аферистов

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В Бобруйске задержана женщина-курьер телефонных аферистов

Как сообщили в УВД облисполкома, пенсионеру позвонил неизвестный с историей о ДТП, виновницей которого якобы стала его внучка. Во избежание уголовной ответственности звонивший потребовал 50 тысяч рублей. Мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, но сделал вид, что готов отдать все сбережения, назначив встречу с курьером для передачи денег. Сам же связался с родственницей, убедился, что она в порядке, и обратился в милицию.

- Через некоторое время за "посылкой" пришла женщина, которую тут же задержали правоохранители, - рассказали в УВД облисполкома. - Выяснилось, что 44-летняя курьер - гражданка одной из соседних стран. На родине ей предложили подработку в Беларуси: забирать деньги у обманутых пенсионеров и передавать их посреднику.

Работодатель обещал ей приличную оплату подобных услуг, но заплатить не успел.

Следователями в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.

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