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В Бобруйске задержана оптовая закладчица из Могилева

mogilev.mvd.gov.by 84 0

В Бобруйске задержана оптовая закладчица из Могилева

Оперативниками наркоконтроля Бобруйска совместно с коллегами из Могилева в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала поставки психотропных веществ с территории Российской Федерации и деятельности интернет-магазина была задержана 35-летняя могилевчанка.

Предварительно установлено, что при себе, а также в тайниках на территории Могилева и Бобруйска женщина хранила с целью сбыта особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общим весом 750 грамм.

Известно, что женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Следователями дана правовая оценка действиям задержанной, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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