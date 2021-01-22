В Бобруйске задержан пьяный мужчина, который сломал школьнику нос

Инцидент произошел вечером 20 января возле магазина на проспекте Строителей. К двум подросткам подошел мужчина и схватил одного из них за одежду, затем, удерживая, ударил его в живот и лицо (у восьмиклассника – закрытый перелом носа).

Второй мальчик не растерялся и позвал на помощь прохожего, который пресек правонарушение и вызвал милицию. Наряд Бобруйского отдела Департамента охраны доставил 38-летнего нападавшего в РОВД.

Бобруйчанин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог пояснить мотив своей выходки. От медицинского освидетельствования отказался.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за хулиганство. Подозреваемый помещен в ИВС. Известно, что он неоднократно судим, привлекался к административной ответственности за семейные скандалы.