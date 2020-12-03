В Бобруйске задержан пьяный бесправник. Мужчина пытался скрыться

1 декабря около половины первого ночи в Бобруйске наряд ДПС ГАИ нес службу на территории Первомайского района. Проехав перекресток улиц Орджоникидзе и Западной, сотрудники обратили внимание на автомобиль Nissan Teana, который двигался по улице Западной.

Сотрудники поехали навстречу данной автомашине, включив проблесковые маячки красного и синего цвета. Заметив инспекторов, водитель Nissan решил объехать служебный автомобиль по тротуару и продолжил движение по улице Орджоникидзе. Сотрудники ГАИ начали преследование.

Вблизи железнодорожного переезда Nissan свернул на грунтовую дорогу и двигался вдоль железнодорожных путей. Водитель понимал, что его догоняют, но сдаваться не собирался. Он выскочил из машины и побежал в сторону лесного массива, выкинув по дороге ключи от авто. Далеко убежать нарушителю не удалось, правоохранители задержали беглеца, от которого пахло алкоголем. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где тот отказался от прохождения освидетельствования.

Этот любитель хмельных поездок, которым оказался 25-летний местный житель, не в первый раз имеет проблемы с законом. Водительского удостоверения молодой человек вообще никогда не получал, но этот факт его не останавливал. 7 раз данный гражданин привлекался к ответственности за управление транспортом «без прав».

В этот раз мужчина привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, «бесправное» вождение, невыполнение требований дорожных знаков или разметки, невыполнение неоднократных требований сотрудника об остановке транспортного средства.

Отделение по агитации и пропаганде ГАИ

УВД Могилевского облисполкома