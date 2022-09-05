Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске задержан педофил

mogilev.mvd.gov.by 1 0

В Бобруйске задержан педофил

В милицию Бобруйска обратились родители 11-летней девочки и сообщили, что их дочь пострадала от действий сексуального характера.

Комментарий начальника ОНиПТЛ УВД Бобруйского горисполкома Вадима Боложко:Оперативники установили, что ребенка домогался 30-летний житель Витебщины, который приехал в Бобруйск к знакомым. Находясь на улице в нетрезвом состоянии, он обратил внимание на проходящую мимо девочку, начал к ней приставать, а затем совершил насильственные действия сексуального характера.

Фигурант задержан, в отношении него следователями (https://t.me/skgovby) возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »