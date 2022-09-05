В Бобруйске задержан педофил

В милицию Бобруйска обратились родители 11-летней девочки и сообщили, что их дочь пострадала от действий сексуального характера.

Комментарий начальника ОНиПТЛ УВД Бобруйского горисполкома Вадима Боложко: Оперативники установили, что ребенка домогался 30-летний житель Витебщины, который приехал в Бобруйск к знакомым. Находясь на улице в нетрезвом состоянии, он обратил внимание на проходящую мимо девочку, начал к ней приставать, а затем совершил насильственные действия сексуального характера.

Фигурант задержан, в отношении него следователями (https://t.me/skgovby) возбуждено уголовное дело.