В Бобруйске задержан педофил
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В милицию с заявлением обратилась 22-летняя бобруйчанка. Девушка рассказала, что ее 6-летняя сестра, которая живет отдельно от нее с их матерью, пострадала от действий сексуального характера.
Комментарий начальника ОНиПТЛ УВД Бобруйского горисполкома Вадима Боложко:
Оперативники установили, что ребенка домогался 44-летний местный житель. Мужчина находился в квартире у знакомого, куда пришла женщина с дочкой. Пока хозяин квартиры распивал с гостьей спиртные напитки, бобруйчанин совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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