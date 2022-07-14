В Бобруйске задержан педофил

В милицию с заявлением обратилась 22-летняя бобруйчанка. Девушка рассказала, что ее 6-летняя сестра, которая живет отдельно от нее с их матерью, пострадала от действий сексуального характера.

Комментарий начальника ОНиПТЛ УВД Бобруйского горисполкома Вадима Боложко:

Оперативники установили, что ребенка домогался 44-летний местный житель. Мужчина находился в квартире у знакомого, куда пришла женщина с дочкой. Пока хозяин квартиры распивал с гостьей спиртные напитки, бобруйчанин совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.