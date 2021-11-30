В Бобруйске задержан 50-летний закладчик наркотиков
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В Бобруйске задержан 50-летний закладчик наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
"Предложение подработать местный житель получил от администраторов виртуального магазина, где сам покупал психотропы, - отметили в УВД. - Спустя две недели противоправной деятельности его задержали оперативники".
Установлено, что мужчина приобрел партию наркотиков в Могилеве и привез для дальнейшего распространения через закладки в Бобруйск. При себе у него обнаружен сверток со 100 г мефедрона.
Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.
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