В Бобруйске задержали нетрезвого водителя
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Он был настолько пьян, что едва разговаривал.
Как сообщили в УВД облисполкома, днем 16 января сотрудников ГАИ привлек стиль вождения автомобиля Mitsubishi.
- Для проверки документов и физического состояния водителя инспекторы остановили иномарку. За рулем находился 47-летний местный житель, который был нетрезв и с трудом разговаривал. Освидетельствование показало 3.8 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе, - рассказали в ведомстве.
Нарушителю придется заплатить серьезный штраф, а в ближайшие 5 лет в автомобиле он может находиться только в качестве пассажира.
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