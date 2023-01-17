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Происшествия

В Бобруйске задержали нетрезвого водителя

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В Бобруйске задержали нетрезвого водителя

Он был настолько пьян, что едва разговаривал.

Как сообщили в УВД облисполкома, днем 16 января сотрудников ГАИ привлек стиль вождения автомобиля Mitsubishi.

- Для проверки документов и физического состояния водителя инспекторы остановили иномарку. За рулем находился 47-летний местный житель, который был нетрезв и с трудом разговаривал. Освидетельствование показало 3.8 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе, - рассказали в ведомстве.

Нарушителю придется заплатить серьезный штраф, а в ближайшие 5 лет в автомобиле он может находиться только в качестве пассажира.

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