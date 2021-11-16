В Бобруйске задержали двоих мужчин, сорвавших госфлаг со здания колледжа. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Администрация учреждения утром 15 ноября обнаружила на земле древко и поврежденное полотнище. О хулиганской выходке сообщили в милицию.

"По горячим следам правоохранители установили двоих злоумышленников 22 и 26 лет. Со слов молодых людей, они совершили поступок под воздействием алкоголя", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь. Оба фигуранта ранее привлекались к административной ответственности.