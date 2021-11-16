В Бобруйске задержали двоих мужчин, сорвавших госфлаг со здания колледжа
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В Бобруйске задержали двоих мужчин, сорвавших госфлаг со здания колледжа. Такая информация размещена в Telegram-канале МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Администрация учреждения утром 15 ноября обнаружила на земле древко и поврежденное полотнище. О хулиганской выходке сообщили в милицию.
"По горячим следам правоохранители установили двоих злоумышленников 22 и 26 лет. Со слов молодых людей, они совершили поступок под воздействием алкоголя", - говорится в сообщении.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь. Оба фигуранта ранее привлекались к административной ответственности.
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