В Бобруйске выявили нарушения правил реализации бахчевых культур

За июль-август 2022 года специалисты Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии в рамках надзорных мероприятий провели обследование 20 торговых объектов города и района, осуществляющих торговлю плодовоовощной продукцией, в том числе бахчевых культур.

Нарушения в части соблюдения ­санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации бахчевых культур установлены на 2 объектах. По результатам проверки субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению нарушений. В ходе надзорных мероприятий в лабораториях БЗЦГиЭ и Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проведено исследование 10 проб бахчевых культур по санитарно-химическим показателям. Из них выявлена 1 проба, несоответствующая требованиям ТНПА по показателю «нитраты»: дыня свежая, урожай 2022 года, дата сбора – июнь 2022, дата упаковывания – 5.07.2022, срок годности – 60 суток с даты упаковывания, изготовитель: Крестьянское хозяйство «КАМАЛ КАРАХАН», 160525, Республика Казахстан, Туркестанская область, Жытысайский район, Жанааульский С.О., Ата-коныс, ул. Думан, дом 2, находилась на реализации в магазине №2144 «Маяк», г. Бобруйск, ул. Минская,135, филиала «Бобруйск» ЗАО «Доброном».

Не допускается реализация бахчевых культур в разрезе. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность по ст. 17.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь – до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин. Об этом стоит не забывать реализаторам данной продукции, а покупатели, заботясь о собственном здоровье, должны обращать на это внимание.

Елена Кравчук, врач-гигиенист

отделения гигиены питания.