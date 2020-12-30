В Бобруйске выбрали делегатов на VI Всебелорусское народное собрание
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29 декабря на 28-й внеочередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов выбраны делегаты на VI Всебелорусское народное собрание. Бобруйск будут представлять 33 избранника. Кто в числе делегатов - читайте в свежем номере "БЖ".
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