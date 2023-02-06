В Бобруйске водитель скрылся после ДТП, а позже заявил, что его машину повредили неизвестные

В Бобруйске водитель скрылся после ДТП, а через несколько дней заявил в милицию, что его машину повредили, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент на ул.Минской зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как 44-летний местный житель, двигаясь на Skoda, въехал в припаркованный автомобиль Opel. Мужчина вышел, осмотрел повреждения и скрылся с места аварии.

Спустя два дня правонарушитель обратился в милицию с заявлением о том, что его транспортное средство повредили неизвестные. Сотрудники ГАИ продемонстрировали ему видеозапись. Мужчине грозит крупный штраф и лишение водительского удостоверения до двух лет.

В Госавтоинспекции обращают внимание: при совершении ДТП водитель должен оставаться на месте происшествия и сообщить о нем по телефону 102.