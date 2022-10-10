Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске водитель на пешеходном переходе наехал на двух женщин и скрылся

37 0

В Бобруйске водитель на пешеходном переходе наехал на двух женщин и скрылся

8 октября в 16:00 в Бобруйске водитель автомобиля Opel, двигаясь по проспекту Георгиевскому в сторону улицы Ленина, проехал перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора, совершив при этом наезд на двух женщин (28 и 37 лет), и скрылся.

Правонарушитель установлен, им оказался 40-летний местный житель, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его медицинское освидетельствование показало наличие 2,5% промилле алкоголя в крови. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

В результате наезда бобруйчанки получили незначительные травмы. По данному факту проводится проверка.
Водителю грозит штраф в размере 6 400 рублей с лишением водительского удостоверения на 5 лет.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »