В Бобруйске водитель на пешеходном переходе наехал на двух женщин и скрылся
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8 октября в 16:00 в Бобруйске водитель автомобиля Opel, двигаясь по проспекту Георгиевскому в сторону улицы Ленина, проехал перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора, совершив при этом наезд на двух женщин (28 и 37 лет), и скрылся.
Правонарушитель установлен, им оказался 40-летний местный житель, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Его медицинское освидетельствование показало наличие 2,5% промилле алкоголя в крови. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.
В результате наезда бобруйчанки получили незначительные травмы. По данному факту проводится проверка.
Водителю грозит штраф в размере 6 400 рублей с лишением водительского удостоверения на 5 лет.
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