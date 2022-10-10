В Бобруйске водитель на пешеходном переходе наехал на двух женщин и скрылся

8 октября в 16:00 в Бобруйске водитель автомобиля Opel, двигаясь по проспекту Георгиевскому в сторону улицы Ленина, проехал перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора, совершив при этом наезд на двух женщин (28 и 37 лет), и скрылся.

Правонарушитель установлен, им оказался 40-летний местный житель, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его медицинское освидетельствование показало наличие 2,5% промилле алкоголя в крови. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

В результате наезда бобруйчанки получили незначительные травмы. По данному факту проводится проверка.

Водителю грозит штраф в размере 6 400 рублей с лишением водительского удостоверения на 5 лет.