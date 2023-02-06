В Бобруйске в выходные горела баня
7 0
4 февраля в 17.16 в Бобруйский горрайотдел по ЧС поступил звонок, мужчина сообщил о загорании бани в Бобруйске по 2-му переулку Механизаторов.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани, создалось плотное задымление. Под угрозой могли оказаться ближайшие постройки. Хозяева находились на улице. Спасатели ликвидировали горение.
В результате пожара повреждено 2 кв.м внутренней отделки бани. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: Берегите себя и свое имущество от пожара! Телефон МЧС -112
Евгений Товстик,
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В Бобруйске в выходные горела баня
-
В Бобруйском районе горел трактор
-
Преподаватель из Бобруйска лишилась Br10 тыс. после звонка псевдомилиционера
-
В Бобруйске водитель скрылся после ДТП, а позже заявил, что его машину повредили неизвестные
-
Дальнобойщику не понравился беспорядок в квартире, из-за чего он едва не убил беременную жену