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Происшествия

В Бобруйске в выходные горела баня

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В Бобруйске в выходные горела баня

4 февраля в 17.16 в Бобруйский горрайотдел по ЧС поступил звонок, мужчина сообщил о загорании бани в Бобруйске по 2-му переулку Механизаторов.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани, создалось плотное задымление. Под угрозой могли оказаться ближайшие постройки.  Хозяева находились на улице. Спасатели ликвидировали горение.

В результате пожара повреждено 2 кв.м внутренней отделки бани. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина - нарушение правил  эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 МЧС напоминает:  Берегите себя и свое имущество от пожара! Телефон МЧС -112

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС

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