В Бобруйске в выходные горела баня

4 февраля в 17.16 в Бобруйский горрайотдел по ЧС поступил звонок, мужчина сообщил о загорании бани в Бобруйске по 2-му переулку Механизаторов.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение внутри бани, создалось плотное задымление. Под угрозой могли оказаться ближайшие постройки. Хозяева находились на улице. Спасатели ликвидировали горение.

В результате пожара повреждено 2 кв.м внутренней отделки бани. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: Берегите себя и свое имущество от пожара! Телефон МЧС -112

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС