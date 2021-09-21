В Бобруйске в военкомате проходят заседания призывной комиссии
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Фотографии: Виктор Чабан
В военкомате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов проходят заседания призывной комиссии. Здесь решается, кому из призывников предстоит отправиться в ближайшее время на срочную военную службу, а кто получит отсрочку.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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