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В Бобруйске в военкомате проходят заседания призывной комиссии

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В Бобруйске в военкомате проходят заседания призывной комиссии

В военкомате Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов проходят заседания призывной комиссии. Здесь решается, кому из призывников предстоит отправиться в ближайшее время на срочную военную службу, а кто получит отсрочку.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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