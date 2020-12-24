В Бобруйске в торжественной обстановке открыли новый детский сад

Благодаря Государственной инвестиционной программе Могилевской области в Бобруйске появилось еще одно уютное место для маленьких бобруйчан – новый детский сад №84. Замечательное современное яркое здание на 240 мест в торжественной обстановке открыли сегодня в 7-м микрорайоне. Разделить радостное событие с маленькими бобруйчанами, их мамами и папами, коллективом учреждения пришли и многочисленные гости.

– Я хочу, чтобы в этом детском саду всегда был праздник, были радостные лица наших деток. И чтобы всегда мы понимали, что здесь ребятишек будут согревать уютом и теплом сердец. С новосельем! Удачи и успехов вам! – пожелал председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. – Хочется отметить, что именно благодаря поддержке нашего Президента, мы заложили хороший фундамент и на 2021 год. В этом же микрорайоне строится новая школа на 1020 мест с бассейном, еще один детский сад на 240 мест с бассейном. Мы создаем комфортные условия для наших горожан.

– Я очень рад, что меня пригласили на открытие этого детского сада. Современный, красивый в молодом микрорайоне, который имеет свою особенность. Мы не останавливаемся: будем дальше в Бобруйске строить для детей и для взрослых. Я хочу пожелать вам, дорогие детки, самого главного, чтобы вы росли счастливыми, здоровыми и выросли достойными людьми, достойными гражданами нашей страны, – поздравил с новосельем заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов.

Прежде чем перерезать символичную красную ленточку, гости вручили заместителю заведующего учреждения дошкольного образования Елене Капустиной подарки для воспитанников – сертификаты на игровое и спортивное оборудование.

Всех гостей радушные хозяева пригласили познакомиться с детским садом, ребятишками и воспитателями. Оснащено это дошкольное учреждение самым современным необходимым оборудованием. Развивающие игрушки, телевизоры, интерактивные доски в каждой группе, физкультурный и гимнастический залы, бассейн, уютные яркие помещения. И даже оборудована специальная комната безопасности, где малыши с любимыми мультяшными героями будут учиться правилам безопасного поведения.

Все взрослые мечтают, чтобы их дети были счастливы и по утрам с радостью бежали в детский сад, где их ждет большая, дружная семья, где они будут развиваться, с удовольствием заниматься спортом и творчеством. Таким чудесным местом стал для ребят новый детский сад №84.