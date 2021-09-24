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Общество

В Бобруйске в связи с проведением ремонтных работ изменяется движение автобусов и микроавтобусов

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В Бобруйске в связи с проведением ремонтных работ изменяется движение автобусов и микроавтобусов

С 25.09.2021 по 03.10.2021 в связи с проведением ремонтных работ на ул. Орджоникидзе от ул. Я.Коласа до ул. Ползунова движение автобусов по маршрутам № 8а, 18, 18а, 18б, 31, 26э, 33, 40 будет осуществляться по улицам:

  • №№ 8а, 40: …Гоголя, Орджоникидзе, Рокоссовского, 50 лет ВЛКСМ, Ульяновская…,
  • №№ 18, 18а, 18б, 31… Орджоникидзе, Рокоссовского, 50 лет ВЛКСМ, Ульяновская…,
  • № 26э…Ульяновская, 50 лет ВЛКСМ, Рокоссовского, Орджоникидзе, Гоголя…,
  • № 33…Минская, Орджоникидзе, Ульяновская, 50 лет ВЛКСМ до о.п. «Гоголя» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы по измененным участкам пути будут следовать со всеми существующими остановками.

Движение микроавтобусов маршрута

  • № 18, 40 будет осуществляться по ул. Ульяновской, ул. Шевченко, ул. Черняховского, ул. Я. Коласа, ул. Орджоникидзе…,
  • маршрутов №№ 40, 41, 44 – по ул. Ульяновской, ул. Шевченко, ул. Черняховского, ул. Я. Коласа, ул. Механизаторов..

и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях».

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