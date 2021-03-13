В Бобруйске в рамках областного проекта “Мая Зямля Прыдняпроўе” прошел супер-квиз “Бобруйск – мой край: изучай, люби и знай”
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