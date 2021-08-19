В Бобруйске в аварию попал мотоциклист, который 138 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД

Бесправник на мотоцикле попал в ДТП в Бобруйске. Ранее он 138 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 17 августа около 09.50. Автомобиль Peugeot и мотоцикл Kawasaki столкнулись на перекрестке. В результате ДТП 32-летний бобруйчанин, находившийся за рулем мотоцикла, получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Недавно за управление мотоциклом на одном колесе байкер был лишен прав на 5 месяцев.