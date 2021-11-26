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Происшествия

В Бобруйске утонул мужчина

mogilevnews 22 0

В Бобруйске утонул мужчина

По информации ОСВОД, сообщение об утонувшем в реке Березина поступило 20 ноября около 15.30. Работники МЧС, ОСВОД ст. «Бобруйская – 3» обнаружили и извлекли из воды мужчину 1985 г.р.

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