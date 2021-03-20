В Бобруйске утонул мальчик. На месте происшествия работают следователи

Трагедия произошла сегодня, 20 марта, около полудня в районе Луковой горы. Причина случившегося выясняется. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, следователи и судебные эксперты.

Предварительно установлено, что сегодня днем в Бобруйске на реке Березина 10-летний ребенок провалился под лед. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей и врачей. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти его не удалось.

В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.