В Бобруйске утонул мальчик. На месте происшествия работают следователи
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Трагедия произошла сегодня, 20 марта, около полудня в районе Луковой горы. Причина случившегося выясняется. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, следователи и судебные эксперты.
Предварительно установлено, что сегодня днем в Бобруйске на реке Березина 10-летний ребенок провалился под лед. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей и врачей. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти его не удалось.
В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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