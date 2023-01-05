В Бобруйске успешно проходит санация одного из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли

Открылись новые перспективы Открытое ак­ци­онер­ное общество «Бе­ларусь­­ре­зино­тех­ни­ка» — одно из круп­ней­ших в стране предп­ри­ятий неф­те­хими­чес­кой и неф­те­пере­раба­тыва­ющей отрасли — открылось в Бобруйске в 1952 году. Более двух десятков лет завод РТИ, как его привыкли называть старожилы, являлся одним из градообразующих. Было время, когда здесь работали 5 тысяч человек. Однако с 2014 года акционерное общество из-за острой нехватки оборотных средств, потери рынков сбыта, срывов выгодных контрактов, привлечения неэффективных кредитов оказалось в сложном финансовом положении. После модернизации, в которую вложили 2,3 миллиона евро, увеличились долги по кредитам, пеня и штрафы за несвоевременное их погашение.

Когда долг достиг 18 млн рублей, стало ясно, что погасить его собственными силами уже невозможно. В 2019 году руководство «Беларусьрезинотехники» объявило об экономической несостоятельности предприятия. Благо экономический суд Могилевской области принял решение не ликвидировать акционерное общество, а проводить санацию, которая продлится до декабря 2026 года. Корреспондент «Р» выяснила, что это дало предприятию и какова ситуация там сейчас.

Выход есть

Сегодня на заводе трудятся около 650 человек. Ассортимент изделий предприятия превышает 5 тысяч наименований: рукава, ленты конвейерные, ремни приводные, комплектующие для автомобильного, тракторного, сельскохозяйственного машиностроения, железнодорожного строительства, метрополитена. Эта продукция поставляется как на белорусские машиностроительные гиганты — МАЗ, МЗКТ, МТЗ, БЕЛАЗ, «Гомсельмаш», ММЗ и другие, так и за рубеж — в Россию, Молдову, Пакистан. Среднемесячная зарплата здесь пока ниже, чем по стране в целом, но на 26,4 процента выше плановой — в ноябре прошлого года она составила почти 944 руб­ля. Выплачивается вовремя. Нужно учитывать специфику работы предприятий, проходящих процедуру санации. Значительная часть выручки за реализованную продукцию идет не на развитие производства и повышение зарплаты, а на погашение долгов. Кредиторы хотят в кратчайшие сроки вернуть свои деньги, что вполне естественно. Доводы о том, что чем выше зарплата, тем стабильнее работает предприятие, а значит, и с долгами рассчитается быстрее, на них, как правило, действуют мало.

Объем производства продукции в фактических ценах за январь — ноябрь 2022-го составил более 31 млн рублей, темп роста — свыше 146 процентов при предусмотренном планом санации годовом темпе 106,2 процента. Одна из важнейших задач, стоящих перед коллективом, — производство импортозамещающей продукции. Уже разработана конструкторская документация и изготовлена первая партия поли­уретановых роликов для одного из белорусских предприятий, осваиваются втулки для кормоуборочных комбайнов «Гомсельмаша». Несмотря на внешние ограничения, специалисты коммерческой службы «Беларусьрезинотехники» продвигают продукцию за границу, ищут новых потребителей в России, хоть это и непросто: конкуренция огромная. Объем экспорта за 11 месяцев 2022-го составил 2,117 млн долларов, темп роста — более 134 процентов при плановом 104,6 процента.

Учиться экономить

Беседуем с антикризисным управляющим Олегом Шпаковым о путях оздоровления акционерного общества. Одна из главных задач — снижение затрат на производство и реализацию продукции. План санации предусматривает экономический эффект от снижения себестоимости в 350 тысяч рублей в год. Но уже за 11 месяцев минувшего года удалось сэкономить более 406 тысяч рублей. Еще 16,5 тысячи — экономия от энергосбережения.

Олег Шпаков рассказывает о нюансах: — У нас есть опыт сотрудничества с российским резинотехническим заводом по корректировке рецептур для удешевления резиновых смесей, из которых изготавливаются некоторые виды продукции. Например, себестоимость настилов из резиновых плит для железнодорожных переездов удалось уменьшить на 30 процентов. Сейчас работаем над удешевлением других видов изделий, которые полностью устраивают потенциальных потребителей из России по качеству, но не проходят по цене. Для сокращения издержек производства сменили поставщиков сырья, которое раньше закупалось в Германии, Италии и США. Выяснилось, что китайский аналог ничуть не хуже, а стоит значительно дешевле. Расширение ассортимента, совершенствование технологий и удешевление смесей помогли «Беларусьрезинотехнике» в минувшем году увеличить поставки в Россию изделий из полиуретана, настилов для железнодорожных переездов, резиновых рукавов различного назначения, запасных частей для тракторов и автомобилей.