В Бобруйске успешно проходит санация одного из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли
Газета "Рэспублiка" 3 198 0
Открылись новые перспективы
Открытое акционерное общество «Беларусьрезинотехника» — одно из крупнейших в стране предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли — открылось в Бобруйске в 1952 году. Более двух десятков лет завод РТИ, как его привыкли называть старожилы, являлся одним из градообразующих. Было время, когда здесь работали 5 тысяч человек. Однако с 2014 года акционерное общество из-за острой нехватки оборотных средств, потери рынков сбыта, срывов выгодных контрактов, привлечения неэффективных кредитов оказалось в сложном финансовом положении. После модернизации, в которую вложили 2,3 миллиона евро, увеличились долги по кредитам, пеня и штрафы за несвоевременное их погашение.
Выход есть
Среднемесячная зарплата здесь пока ниже, чем по стране в целом, но на 26,4 процента выше плановой — в ноябре прошлого года она составила почти 944 рубля. Выплачивается вовремя.
Нужно учитывать специфику работы предприятий, проходящих процедуру санации. Значительная часть выручки за реализованную продукцию идет не на развитие производства и повышение зарплаты, а на погашение долгов. Кредиторы хотят в кратчайшие сроки вернуть свои деньги, что вполне естественно. Доводы о том, что чем выше зарплата, тем стабильнее работает предприятие, а значит, и с долгами рассчитается быстрее, на них, как правило, действуют мало.
Одна из важнейших задач, стоящих перед коллективом, — производство импортозамещающей продукции. Уже разработана конструкторская документация и изготовлена первая партия полиуретановых роликов для одного из белорусских предприятий, осваиваются втулки для кормоуборочных комбайнов «Гомсельмаша».
Несмотря на внешние ограничения, специалисты коммерческой службы «Беларусьрезинотехники» продвигают продукцию за границу, ищут новых потребителей в России, хоть это и непросто: конкуренция огромная.
Объем экспорта за 11 месяцев 2022-го составил 2,117 млн долларов, темп роста — более 134 процентов при плановом 104,6 процента.
Учиться экономить
Олег Шпаков рассказывает о нюансах:
— У нас есть опыт сотрудничества с российским резинотехническим заводом по корректировке рецептур для удешевления резиновых смесей, из которых изготавливаются некоторые виды продукции. Например, себестоимость настилов из резиновых плит для железнодорожных переездов удалось уменьшить на 30 процентов. Сейчас работаем над удешевлением других видов изделий, которые полностью устраивают потенциальных потребителей из России по качеству, но не проходят по цене.
Для сокращения издержек производства сменили поставщиков сырья, которое раньше закупалось в Германии, Италии и США. Выяснилось, что китайский аналог ничуть не хуже, а стоит значительно дешевле.
Расширение ассортимента, совершенствование технологий и удешевление смесей помогли «Беларусьрезинотехнике» в минувшем году увеличить поставки в Россию изделий из полиуретана, настилов для железнодорожных переездов, резиновых рукавов различного назначения, запасных частей для тракторов и автомобилей.
Мудрая кадровая политика
По словам антикризисного управляющего, перед руководством предприятия всё еще остро стоит проблема кадров: средний возраст работников — 49 лет, необходимо думать о том, кто придет на смену. У большинства в трудовой книжке единственная запись — ОАО «Беларусьрезинотехника».
Начальник участка пресс-форм Михаил Шадрухин, работающий в коллективе более 50 лет, вспоминает:
— Пришел на предприятие сразу после школы, в 1970 году. Потом были армия и учеба. Вернулся в 1974-м и работаю по сегодняшний день, продолжая семейную династию: здесь трудились мои родители. Несколько раз мне поступали заманчивые предложения с других предприятий, но свой коллектив я не оставил. Сейчас передаю опыт молодежи и верю в хорошие перспективы родного предприятия.
Когда в 2019 году на «Беларусьрезинотехнике» проходило сокращение, под него попали в основном инженерно-технические работники, а все представители рабочих профессий сохранили свои места. Кстати, с 1 декабря 2022-го для рабочих повысили тарифную ставку до 150 рублей, а значит, в ближайшее время вырастет и зарплата.
Работе с кадрами здесь уделяют особое внимание. Технолог по изготовлению резинотехнических смесей — специальность, требующая не только теоретических знаний, но и специальных производственных навыков, сформировать и закрепить которые можно только на практике. Для подготовки грамотного специалиста требуется около пяти лет. Ведь для каждого из тысяч изделий, выпускаемых на «Беларусьрезинотехнике», делается определенный состав смеси — на предприятии есть собственная аккредитованная лаборатория. Молодых специалистов по профилю акционерного общества готовят только в колледжах. Их принимают в коллектив охотно и на месте доучивают. Однако пока молодежи приходит немного: почти всех выпускников колледжей переманивают предприятия с более высокой зарплатой.
Антикризисный управляющий Олег Шпаков надеется, что в этом году удастся привлечь и заинтересовать больше молодых специалистов. Даже сейчас, несмотря на непростое финансовое положение на предприятии, выпускникам колледжей, как и положено, выплачиваются подъемные, предоставляется общежитие, акционерное общество за свой счет обучает их на производстве.
19-летняя Евгения Сосонкина, молодой специалист, поделилась впечатлениями от первого рабочего места:
— В июне 2022-го я окончила Могилевский государственный профессиональный лицей № 7, по распределению работаю на ОАО «Беларусьрезинотехника» лаборантом химического анализа. Встретили в коллективе доброжелательно, мой непосредственный начальник Марина Лейзеренок отнеслась ко мне, можно сказать, по-матерински заботливо. Выделили место в общежитии недалеко от работы. Вижу для себя перспективы — надеюсь повысить разряд, получить на предприятии дополнительные смежные профессии.
Надежды Евгении должны оправдаться. Ситуация на ОАО «Беларусьрезинотехника» в процессе санации стабилизируется: еще в марте — апреле 2022-го акционерное общество полностью выплатило внеочередные платежи, образовавшиеся после открытия конкурсного производства. Погашены также задолженности перед Белгосстрахом и по налогам. Настала очередь рассчитываться с банками.
В ТЕМУ
22 ноября прошлого года судья экономического суда Могилевской области Андрей Половцев посетил ОАО «Беларусьрезинотехника», заслушал отчет антикризисного управляющего. Он констатировал: в целом по итогам работы за январь — сентябрь предприятие достигло основных финансовых показателей и выполнило мероприятия, предусмотренные планом санации.