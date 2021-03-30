В Бобруйске учащаяся молодежь выбирает работу в студотрядах
138 0
Лето не за горами, а учащаяся молодежь города уже выбирает работу в студенческих отрядах. Привычный учебный год для учащихся колледжей состоит из двух семестров. Но активная молодежь с нетерпением ждет еще и третьего – трудового семестра. Члены ОО «БРСМ» вступают в строительный, сельскохозяйственный, экологический, сервисный, медицинский, производственный и другие отряды, бобруйчане каждый год активно вливаются в ряды трудящейся молодежи.
также
-
В Бобруйском горисполкоме прошла пресс-конференция по вопросам развития сферы культуры
-
В Бобруйске учащаяся молодежь выбирает работу в студотрядах
-
Спасатели Бобруйска проводят для школьников экскурсии в пожарных частях
-
Принять участие в акции солидарности с людьми, которые оказались на улице, предлагает Бобруйская епархия
-
В выставочном зале Дворца искусств прошла концертная программа «Наполним музыкой сердца»