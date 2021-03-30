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В Бобруйске учащаяся молодежь выбирает работу в студотрядах

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В Бобруйске учащаяся молодежь выбирает работу в студотрядах

Лето не за горами, а учащаяся молодежь города уже выбирает работу в студенческих отрядах. Привычный учебный год для учащихся колледжей состоит из двух семестров. Но активная молодежь с нетерпением ждет еще и третьего – трудового семестра. Члены ОО «БРСМ» вступают в строительный, сельскохозяйственный, экологический, сервисный, медицинский, производственный и другие отряды, бобруйчане каждый год активно вливаются в ряды трудящейся молодежи.

Подготовил Виктор Чабан.

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