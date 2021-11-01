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В Бобруйске у нелегального продавца изъяли около 1 тыс. литров стеклоомывающей жидкости

belta.by 15 0

В Бобруйске у нелегального продавца изъяли около 1 тыс. литров стеклоомывающей жидкости

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с налоговой инспекцией изъяли у нелегального продавца около 1 тыс. л стеклоомывающей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Возле автозаправочной станции по ул.Лынькова днем 27 октября был задержан водитель автомашины "Фольксваген", который продавал автомобильную стеклоомывающую жидкость без государственной регистрации. В ходе осмотра его автомашины оперативники обнаружили 200 пятилитровых пластиковых бутылок, которые впоследствии были изъяты.

По факту проводится проверка. Известно, что 30-летний водитель проживает в Минске, нигде не работает. Ему грозит привлечение к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

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