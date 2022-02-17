В Бобруйске у двоих молодых парней нашли «марки» с ЛСД

В Бобруйске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны 18-летний местный житель и 16-летний учащийся колледжа. В отношении них Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела.

В ходе обыска сотрудники милиции обнаружили у парней и изъяли полимерные пакеты, в которых находились небольшие фрагменты бумаги с так называемыми «марками», покрытыми неустановленным веществом.

Изъятые бумажные фрагменты направили в Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения исследований.

В ходе проведения судебной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих веществ, на «марках» выявлено особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, – лизергид, больше известное как ЛСД.

Кроме того, по результатам судебной трасологической экспертизы установлено, что один бумажный фрагмент, состоящий из одной марки, изъятый у 18-летнего бобруйчанина, ранее составлял единое целое с бумажным фрагментом из 4 «марок», изъятым у второго парня. Третий фрагмент на 10 «марок» ранее мог составлять единое целое с двумя остальными, на что указывают общие для них признаки.

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области обращают внимание на актуальную в настоящее время проблему, связанную с вовлечением в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних. Судебные эксперты призывают родителей быть внимательными по отношению к своим детям, проводить с ними профилактические беседы о негативных последствиях употребления наркотиков для жизни и здоровья, формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. Кроме того, детям и подросткам следует объяснить, что работа курьером по доставке наркотических средств как способ легкого заработка, – это уголовно наказуемое деяние, за совершение которого предусмотрена жесткая ответственность – вплоть до 25 лет лишения свободы.