В Бобруйске таксист сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Очередное ДТП с участием такси произошло в городе. 22 декабря в 15.15 на улице Социалистической под колеса «Лады-Весты» попал ребенок.

ЧП случилось между улицами Минской и Красноармейской.

На место происшествия прибыл реанимобиль. С травмами ребенка доставили в стационар.

Как сообщает старший инспектор по агитации ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома Александра Адотик, машина сбила мальчика восьми лет (в первоначальной версии, со слов очевидцев, была девочка шести лет). Ребенок госпитализирован.

ГАИ ищет свидетелей. Если вы стали очевидцем происшествия, просьба поделиться информацией о случившемся.

Телефон для связи – 102.