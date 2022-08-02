В Бобруйске судебные эксперты помогли раскрыть кражу из дачного дома по следу руки

Разбитое окно, через которое проник злоумышленник в дом, обнаружил сосед потерпевшего. Все произошло в отсутствие хозяев, которые и предположить не могли, кто же влез в их жилище, устроил в нем погром и похитил велосипед стоимостью порядка 500 рублей.

По словам соседей, они также не видели возле дома никого подозрительного. В целях установления обстоятельств преступления на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

С участием специалиста Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр дома и прилегающей территории. Специалистом изъяты различные следы, один из которых – след ладони – при проверке совпал с отпечатком руки 35-летнего местного жителя, ранее уже судимого за кражу.

Сотрудники милиции задержали указанного гражданина, Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Установлено, что на следующий день после кражи мужчина на похищенном велосипеде приехал на железнодорожный вокзал, где познакомился с женщиной и сразу же поехал к ней в гости – в деревню Бобруйского района. Между делом, «свой» двухколесный транспорт он оставил на хранение незнакомцу, договорившись, что завтра заберет его, однако не успел осуществить свои планы, так как на следующий день был задержан сотрудниками милиции.

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