В Бобруйске стартует городской благотворительный марафон «Подарим детям сказку!»

В Бобруйске в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» стартует благотворительный марафон «Подарим детям сказку». Гости телеканала «Бобруйск 360» в течение нескольких недель смогут почувствовать себя настоящими волшебниками. Один из важных атрибутов благотворительного марафона – необычная новогодняя елка. На ней размещены новогодние игрушки, в которых «спрятались» желания детей из социального приюта. Каждый гость марафона должен будет стать волшебником для одного ребенка и исполнить его желание.

По доброй традиции первым примерил на себя роль Деда Мороза председатель Бобруйского горисполкома. Игорь Кисель выбрал игрушку с новогодней елки, в которой нашел желание 9- летнего Димы: парнишка захотел под Новый год заветный power bank.

– Республиканская акция «Наши дети» проходит вот уже 27 лет подряд. И на протяжении этого времени в благотворительном движении принимают активное участие руководство нашего города, руководители предприятий и организаций, общественность, представители малого и среднего бизнеса… Они посещают дома семейного типа, детские приюты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, куда всегда приходят с подарками и сладостями. И очень отрадно, что в рамках этой республиканской акции проводится и городской благотворительный марафон «Подарим детям сказку». Я приглашаю всех неравнодушных бобруйчан к участию в марафоне, чтобы теплота сердец, которую мы сможем подарить ребятам, сделала их жизнь немножко краше и веселее.

Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей, либо перечислив средства на расчетный счет в белорусских рублях № BY19АКBB30151443475317100000, ЦБУ № 703 ОАО «АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х УНН 700184358, Бобруйский городской совет женщин общественного объединения «Белорусский союз женщин», назначение платежа – благотворительность.