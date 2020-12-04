В Бобруйске стартует акция «Безопасный Новый год!»

С 7 по 31 декабря на Бобруйщине пройдет Республиканская акция «Безопасный Новый год!», признанная напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период, предупредить пожары и несчастные случаи из-за использования пиротехнических изделий.

В рамках акции спасатели проведут профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях, на базе территориальных центров социального обслуживания населения, в домах-интернатах. Особое внимание спасатели уделят правилам использования пиротехники, правилам поведения на льду, эксплуатации электрооборудования, печного отопления в зимний период и безопасности детей в период зимних каникул. С детьми и родителями проведут игры, викторины и конкурсы на новогоднюю тематику.

В местах продаж пиротехнических изделий появится пожарный Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи и проведут с покупателями пиротехники профилактические беседы, раздадут инструкции по безопасному использованию пиротехники.

Не обойдется и без конкурсов! Спасатели готовят для вас много интересных розыгрышей, викторин и онлайн мероприятий! Следите за ходом акции. Вместе позаботимся о том, чтобы Новый год стал безопасным!

ГПиО Бобруйский ГРОЧС