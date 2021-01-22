В Бобруйске стартовала вакцинация медработников от коронавируса

На неделе в стране началась иммунизация медработников от коронавируса. Первыми прививку от COVID-19 получили столичные сотрудники клиник. В регионы «Спутник Ви» доставляют специальные машины, оборудованные холодильными установками. Температура в контейнерах - минус 18.

Перед вакцинацией медработника осматривают, после прививки получасовой отдых под наблюдением врача. Поликлиника №1 – единственное учреждение здравоохранения города, где делают прививку от коронавируса. Здесь для этого созданы все условия. Российский препарат Gam-COVID-Vac или более известный под коммерческим названием «Спутник V» поступил сюда за день до старта вакцинации.

Укол делается на добровольной основе, при этом главное - на момент процедуры быть здоровым. Списки медработников, которые желают привиться, составлены заранее. Первыми вакцинируют тех, кто непосредственно работает с ковидными больными.

- Естественно, учитывается момент перенесенного заболевания. Прививка делается по прошествии шести месяцев после болезни, – пояснила Наталья Якименко, главврач УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1». – Данная вакцина прошла все необходимые испытания – клинические и лабораторные. Соблюдены все условия при транспортировке и хранении вакцины. Иммунизация безопасна.

После прививки выдают памятку. В ней рекомендации и описание возможных реакций на «Спутник V». Однако вакцинация, не подразумевает пренебрежение правилами безопасности на период пандемии. Социальную дистанцию и ношение защитных масок никто не отменял.

Вакцинация будет поэтапной: после медиков ее получат педагоги, сотрудники транспорта и торговли, а затем – все желающие. Массовая иммунизация белорусов начнется уже в апреле. До конца весны планируется привить 1 млн 200 тыс. человек, постепенно выйдя на показатель в 5,5 млн жителей.