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В Бобруйске стартовала серия мастер-классов «Современные технические средства реабилитации в жизни людей с инвалидностью по зрению»

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В Бобруйске стартовала серия мастер-классов «Современные технические средства реабилитации в жизни людей с инвалидностью по зрению»

Могилевская областная организация общественного объединения «БелТИЗ» в партнерстве с ТЦСОН Ленинского района запускает серию мастер-классов на тему «Современные технические средства реабилитации в жизни людей с инвалидностью по зрению».

Первая встреча под названием «Не визуальная работа с сенсорным смартфоном. Обзор возможностей» прошла на базе тифлоинформационного центра, расположенного в стенах отделения дневного пребывания для инвалидов. Для специалистов социальных центров мастер-класс провела Марина Абазовик, тифлопедагог, представитель МОО ОО «БелТИЗ» в г. Бобруйске.

Мы провели мониторинг среди инвалидов по зрению и выявили практически стопроцентную заинтересованность в овладении навыками пользования сенсорными смартфонами. Дело в том, что такая категория людей не всегда может выбрать нужный телефон, бывают одинокие граждане, которые нуждаются в помощи специалистов. Было принято решение в рамках месячника «Человек с белой тростью» организовать серию обучающих мастер-классов», – рассказала Марина Викторовна.

Людмила Любимцева. Фото Александра Анташкевича.

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