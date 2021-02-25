В Бобруйске стартовала республиканская спартакиада среди воспитанников ДЮСШ по стрельбе из лука
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С 24 по 27 февраля в Бобруйске проходит Спартакиада среди воспитанников ДЮСШ Беларуси по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие порядка ста юных спортсменов со всех регионов страны.
Более подробно читайте в ближайшем номере "БЖ".
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