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В Бобруйске стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

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В Бобруйске стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

Сегодня в первый день весны в Бобруйске стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!». Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественность Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Елена Кричко.

Мероприятие прошло на базе ГУО «Ясли-сад №84 г. Бобруйска».

/Будет дополнено и обновлено/.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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