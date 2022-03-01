В Бобруйске стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»
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Сегодня в первый день весны в Бобруйске стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!». Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественность Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Елена Кричко.
Мероприятие прошло на базе ГУО «Ясли-сад №84 г. Бобруйска».
/Будет дополнено и обновлено/.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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