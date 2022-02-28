В Бобруйске стартовала профилактическая акция «Вместе против наркотиков»

Проблема немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ является актуальной для многих стран мира, в том числе и для Беларуси, что представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности.

В период с 28 февраля по 5 марта с целью привлечения внимания общественности к данной проблеме, в городе запланировано провести ряд мероприятий, направленных на борьбу и профилактику наркомании. Масштабную программу разработали комиссия по делам несовершеннолетних, управление по образованию и управление внутренних дел Бобруйского городского исполнительного комитета.

В учреждениях образования запланировано проведение комплекса мероприятий, посвященных проблеме наркомании. Среди них – флешмоб #ПОГОВОРИСПОДРОСТКОМ, цикл правовых игр, турнир по баскетболу «Шаг в будущее».

Профилактике потребления наркотических и психотропных веществ будет посвящен Единый день здоровья под девизом «Через спорт – к здоровью каждого!»

Для достижения более значительных результатов будут сконцентрированы усилия не только всех заинтересованных структур, но и родителей, что позволит донести полезную информацию до каждого ребенка и тем самым предостеречь его от возможных ошибок.