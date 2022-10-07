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Общество

В Бобруйске стартовала благотворительная акция Красного Креста

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В Бобруйске стартовала благотворительная акция Красного Креста

С 1 октября в Бобруйске стартовала благотворительная кампания «Ваша дапамога», которая продлится до 5 декабря. Организаторы: Ленинская и Первомайская районные организации Белорусского общества Красного Креста.

«Ваша дапамога» ставит цель улучшить качество жизни пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, привлечь внимание к их потребностям.

Волонтеры Красного Креста помогают решить простые и важные бытовые задачи: сходить в магазин за продуктами, купить лекарства, доставить рецепты, оплатить услуги ЖКХ и многое другое.

Всех неравнодушных граждан нашего города приглашают принять в участие в акции путем сбора теплой одежды (вещи принимаются в чистом, исправном состоянии) продуктов питания длительного хранения, средств гигиены (туалетная бумага, влажные салфетки, шампуни, памперсы для взрослых и др.). Все это впоследствии будет передано малоимущим и социально уязвимым категориям граждан.

Адрес: ул.Социалистическая, 76, телефон для предварительного согласования передачи собранного груза: 80225 (70-97-15).

Денежные переводы от физических и юридических лиц можно осуществить через систему расчета ЕРИП (единый код 444), путем отправки СМС-пожертвования на номер 553 для абонентов Life:) и МТС с текстом: 501 444 СУММА.

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