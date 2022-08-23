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Профилактика

В Бобруйске стартовала акция «В центре внимания – дети!»

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В Бобруйске стартовала акция «В центре внимания – дети!»

Традиционно целевая аудитория для всех спасателей - родители и их дети.

До конца лета вещать о безопасности работники МЧС будут в торговых центрах, объектах торговли, специализирующихся  на реализации товаров для детей.

Первое мероприятие прошло в магазине «Универмаг» Бобруйска. Именно там взрослым напомнили о простых правилах безопасности дома, о том, как завлечь с пользой своего чадо. Детям же рассказали о выборе безопасного пути в школу, о правилах поведения дома, о действиях при пожаре и другой опасности. Вниманию юных посетителей и их родителям предоставлены тематические зоны с  противопожарной атрибутикой и интерактивные обучающие площадки. За активность и знания участники получают наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности и полезные знания.

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