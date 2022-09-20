В Бобруйске стартовал второй этап Республиканской акции «С заботой о безопасности малой Родины»

В рамках акции на базе пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина» прошел фестиваль «СуперСтар + Юные спасатели», участниками которого стали граждане, посещающие ТЦСОН Ленинского района Бобруйска.

Ребятам и пенсионерам предстояло пройти ряд интересных и обучающих испытаний: конкурс «Визитка», «Пожарный боулинг», «Самый ловкий» и другие. Такие элементы позволили освежить в памяти полезные навыки, такие как оказание первой помощи, установка автономного пожарного извещателя, выбор правильного способа тушения огня. Также команды вместе с юными спасателями вспомнили правила безопасного поведения на водоемах и потренировались в броске спасательного круга. Участники фестиваля получили море позитива и столько же знаний о безопасности.