В Бобруйске стартовал турнир пожарных-спасателей

В День спасателя – 19 января – во Дворце искусств состоялось торжественное открытие ежегодного турнира среди подразделений пожарных-спасателей на Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета. Турнир проводится в 18-й раз и традиционно посвящен профессиональному празднику. В этом году в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту участвуют 9 команд (8 из Беларуси и 1 российская из города-побратима Наро-Фоминска).

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, первый заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, заместитель начальника Могилевского областного управления МЧС Дмитрий Исаченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, главы администраций районов Бобруйска, протоиерей Геннадий Вейго, ветераны органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов и начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Комков.

Во время торжества в адрес спасателей звучало много теплых благодарных слов и поздравлений от приглашенных гостей.

– Впереди три захватывающих дня турнира. Уверен, что соревнования и обмен опытом с коллегами станут для вас еще одним шагом к повышению профессионализма, площадкой для демонстрации собственных сил и возможностей. Желаю удачи, отличного настроения, командного духа и спортивного азарта, – обратился к участникам турнира Александр Студнев и сердечно поздравил всех собравшихся в зале спасателей и ветеранов службы МЧС с профессиональным праздником. – Благодарю вас за нелегкий труд и преданность выбранному делу. Желаю каждому из вас счастья, благополучия и успеха! Возвращайтесь всегда домой, где вас любят и ждут!

– День спасателя – праздник не только тех ребят, кто сегодня несет службу и в строю нашего спасательного ведомства, но и всех людей, кто причастен к спасению жизни. Примером для нас служит Роман Когодовский, который Указом Президента награжден орденом «За личное мужество». Мальчик ценой собственного здоровья спас из огня своего младшего братика. Вспоминая таких ребят, я в очередной раз убеждаюсь в том, что у нашей страны есть будущее, – отметил первый заместитель Министра по ЧС и Почетный гражданин Бобруйска Александр Худолеев.

Александр Федорович поприветствовал земляков, от души поздравил с праздником ветеранов МЧС, призвав передавать опыт молодым ребятам. Высказал слова признательности коллегам-спасателям «за ежедневную службу, которую вы несете во благо нашей страны и нашего народа» и пожелал крепкого здоровья, мужества и отваги в выполнении служебного долга.

Заслуженные награды – почетные грамоты, благодарности, юбилейные медали, нагрудные знаки МЧС «Выдатнік» – вручили лучшим спасателям Бобруйска за достойный добросовестный труд и высокий профессионализм.

Зрелищные показательные выступления продемонстрировали работники Бобруйского ГРО ЧС и учащиеся лицея при Университете гражданской защиты МЧС. А концертная праздничная программа, подготовленная творческими коллективами города, наполнила зал хорошим настроением. К слову, выступили на сцене с вокальными номерами и талантливые бобруйские спасатели. Под трогательную песню «Ведь мы спасатели» в исполнении ансамбля «Fire Band» зрители стоя аплодировали всем тем, кому посвящены слова о мужестве и профессионализме в любой чрезвычайной ситуации.