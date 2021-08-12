В Бобруйске стартовал месячник безопасного труда

Охрана труда для работника - единственный способ сохранить свое самое главное богатство - жизнь, здоровье и трудоспособность работающего. Она должна быть неотъемлемой и строго выполняемой частью его трудовых обязанностей.

Вовремя предотвратить несчастный случай - главная цель, задача, основной принцип в деле обеспечения охраны труда.

Мониторинг причин несчастных случаев свидетельствует, что существенные материальные и моральные потери, вызванные производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью, во многом связаны с так называемым «человеческим фактором», т.е. либо с неправильными или недостаточно правильными действиями самих работников, в том числе потерпевших, либо неправильными или недостаточно правильными решениями руководителей по обеспечению безопасности труда и организации трудового процесса.

Значительное число нарушений действующего законодательства зачастую происходит из-за некомпетентности руководителей организаций, их неумения организовать работу по охране труда. Следовательно, необходимым условием успешного решения всего комплекса проблем охраны труда, профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний должно стать повышение уровня знаний по этим вопросам руководителей и их заместителей, специалистов и работников.

В связи с постоянно выявляемыми нарушениями правил и норм по охране труда, а также имеющими место несчастными случаями на производстве разной степени тяжести, в целях обеспечения безопасности работающих при выполнении работ, повышения ответственности руководителей и специалистов организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, предупреждения случаев производственного травматизма с 9 августа по 9 сентября 2021 года проводится городской месячник безопасного труда в организациях города Бобруйска без ведомственной подчиненности.

С целью оказания практической и методической помощи организациям всех сфер деятельности, расположенных на подведомственной территории, в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда, профилактике производственного травматизма, оперативном выявлении и устранении нарушений требований безопасности активизирована работа мобильных групп.