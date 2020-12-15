В Бобруйске стартовал благотворительный марафон “Подарим детям сказку”

В Беларуси с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021-го проходит новогодняя благотворительная акция "Наши дети".

Ежегодно в этот период руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций и учреждений, малого и среднего бизнеса посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем.

В Бобруйске 14 декабря в рамках акции дан старт благотворительному марафону «Подарим детям сказку», который продлится до 10 января 2021 года и будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время их проведения средства будут направлены на оказание помощи детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей.

К марафону присоединяется и медиахолдинг «Бабруйскае жыццё». Совсем скоро на телеканале «Бабруйск 360» в течение нескольких дней гостями студии будут руководители организаций, бизнесмены, общественность, которые активно участвуют в благотворительности.

Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на расчетный счет в белорусских рублях № BY19АКBB30151443475317100000 филиал № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х УНН 700184358, назначение платежа – благотворительность.