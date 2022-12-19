В Бобруйске сотрудники охраны пришли на помощь водителю фуры

Около десяти вечера группа задержания местного отдела охраны следовала по маршруту патрулирования. Внимание сотрудников привлек большегруз, шина которого загорелась.

Правоохранители без промедления направились для оказания помощи водителю, вызвав спасателей. Охрановцы сначала достали огнетушитель, потом стали засыпать очаг возгорания снегом. На выручку пришли и проезжавшие мимо автомобилисты, чуть позже подключились инспекторы ДПС.

До прибытия пожарного расчета огонь тушили общими усилиями.

По предварительным данным, причиной пожара послужила неисправность подвески полуприцепа (заклинил подшипник).