В Бобруйске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя

1 августа экипаж ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, вблизи перекрестка улиц Орджоникидзе и Можайской подал водителю «Митсубиси» сигнал об остановке. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя, который исходил от водителя.

Освидетельствование 24-летнего жителя Глусского района показало 0,66 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что накануне вечером выпивал спиртное.

Как итог, молодой человек привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь, а это штраф в размере 100 базовых величин и лишение прав на три года.