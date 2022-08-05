В Бобруйске сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя
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1 августа экипаж ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, вблизи перекрестка улиц Орджоникидзе и Можайской подал водителю «Митсубиси» сигнал об остановке. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя, который исходил от водителя.
Освидетельствование 24-летнего жителя Глусского района показало 0,66 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчина признался, что накануне вечером выпивал спиртное.
Как итог, молодой человек привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь, а это штраф в размере 100 базовых величин и лишение прав на три года.
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