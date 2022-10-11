В Бобруйске состоялся учебно-методический семинар по айкидо

9 октября в Бобруйске состоялся Республиканский учебно-методический семинар по айкидо под руководством председателя ОО «Белорусская Федерация Айкидо (БФА)» Андрея Мостовникова. В нём приняли участие представители из Могилёва, Гомеля, Минска, Островца. Бобруйчан в семинаре представляли обучающиеся СДЮШОР-3 и Фитнес-клуба «Днепровец». Особенность данного семинара в том, что, кроме учебно-практических занятий состоялась конференция инструкторского состава БФА. В рамках мероприятия были определены планы перспективного развития айкидо в Беларуси, намечены конкретные планы и направления дальнейшего функционирования и взимодействия региональных клубов и представителей федерации. Особое внимание было уделено вопросам обучения детей и подростков с целью формирования здорового образа жизни, развития и совершенствования путём практики боевых искусств и айкидо, в частности.

Наряду с этим состоялись практические занятия. Инструкторы региональных клубов, имеющие квалификацию не ниже чёрного пояса, в режиме айкимарафона продемонстрировали занимающимся различные методики и подходы выполнения базовых техник айкидо в различных ситуациях. Во второй части семинара тренировки были посвящены изучению и отработке базовых техник фехтования Спочан. Спочан – это относительно молодой, сверхдинамичный вид боевого искусства, позволяющий в молниеносном поединке продемонстрировать бойцу свои наилучшие качества. Слово «спочан» – сокращение от «Спортивная чанбара». Чянбара - в переводе с японского «бой на мечах». Он зародился в Японии в 70-х годах прошлого века на основе самурайского поединка и является полноконтактным фехтованием на нетравматичных имитациях холодного оружия. Специальная конструкция меча позволяет наносить удары в полную силу и при этом избежать травм. Для занятий этим спортом не важен вес и уровень физической подготовки.

В рамках семинара состоялась предаттестация кандидатов на 1-й Дан (чёрный пояс). Комиссия, состоящая из мастеров от 1-го до 4-го Дана, смогла оценить уровень, как технической, так и физической готовности к сдаче экзаменационных экзаменов.

Павел Подзоров, инструктор по айкидо и самообороне.