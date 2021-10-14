В Бобруйске состоялся торжественный прием, посвященный Дню матери

Сегодня в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича проходит торжественный прием председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Александром Студневым, посвященный Дню матери.

На торжественном мероприятии присутствовали 12 милых дам — мам, которые достойно воспитали своих детей. Отдельное внимание уделено их детям: для них специальные места за праздничным столом, создан импровизированный творческий уголок, где юные дарования делают сладкие подарки своим любимым мамам.

Елена МАНЬКО, мама троих детей

— Конечно здесь сегодня приятно находится. Я благодарна за такое внимание к мамам. Прежде всего здесь хорошая атмосфера, прекрасное настроение. Сегодня и погода замечательная. Семья наша многодетная. Трое мальчишек у меня. Все хорошо. Живем, растем. По-своему мамой быть легко и сложно. Легко потому что есть поддержка второй половинки, помощь твоей семьи, своих детей. Но и сложно потому что это большая ответственность за своих детей. Есть волнение. Хочется, чтобы из них выросли замечательные люди. Как в любой профессии у мам есть свои плюсы и минусы.

/Будет дополнено/.