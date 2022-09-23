В Бобруйске состоялся постоянно действующий семинар для семей, воспитывающих детей-инвалидов

Главной темой семинара стала: «Социальные льготы и гарантии, социальная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов».

В работе семинара приняли участие: заместитель начальника по назначению и выплате пособий управления социальной защиты Первомайского района г. Бобруйска Овчинникова Н.В., начальник службы назначения и выплаты пособий, социально-бытового обеспечения управления социальной защиты Первомайского района г. Бобруйска Карпова И.В. заведующий отделением социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания Еремченко М.Н., заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания Капустина М.В.

На семинаре были рассмотрены вопросы выплаты пособий и пенсий семьям, воспитывающим детей-инвалидов, проката технических средств социальной реабилитации, оказания транспортной услуги социального такси, услуги няни, а также психологические аспекты воспитания детей и др. Всем присутствующим были вручены памятки, информационные буклеты.