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В Бобруйске состоялся парад спасательной техники МЧС

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В Бобруйске состоялся парад спасательной техники МЧС

Колонна МЧС и специальная техника перемещались по улице Минской, завернув на Октябрьскую. В праздничном параде были представлены автоцистерны, коленчатый автоподъемник, аварийно-спасательные автомобили, химической службы и ретроавтомобиль.

Бобруйчане смогли увидеть, что на вооружении Министерства по чрезвычайным ситуациям сегодня находится современная и мощная техника, которая позволяет выполнять различные боевые задачи на суше, в воде и воздухе, и спасть тем самым жизни людей.

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