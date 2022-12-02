В Бобруйске состоялся обмен инклюзивными практиками

Во второй раз в нашем городе прошел региональный инклюзивный форум «Партнерство без границ». Мероприятие состоялось во Дворце искусств 2 декабря. В нем приняли участие руководители и специалисты учреждений здравоохранения, социального обслуживания, культуры, образования, представители горисполкома, общественных организаций и Бобруйской епархии.

Условно программу форума можно разделить на две части – теоретическую и практическую. В первой говорили об организации и практике работы общественных организаций в партнерстве с государственными учреждениями, бизнес-структурами и СМИ; о поддержке и партнерстве государства с общественными организациями; о сотрудничестве Белорусской православной церкви с обществом; о формах взаимодействия с общественными организациями… Во второй провели интерактивный тренинг «Ощути мир иначе» и обучающее занятие «Спроси меня»

В заключение гостей концертными номерами порадовали художественные коллективы Дворца искусств.

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